Fedez cambia casa con Giulia Honegger, il trasloco a Milano dopo l'arrivo del bebè

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Fedez trasloca con Giulia Honegger dopo la gravidanza annunciata e cerca una casa più grande a Milano. Nei social compaiono scatoloni, arredi vintage e dettagli del nuovo appartamento scelto dalla coppia.

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Nuovo trasloco per Fedez, che nelle ultime ore ha mostrato sui social alcuni dettagli dell’appartamento dove si starebbe trasferendo insieme alla compagna Giulia Honegger. Nello scatto pubblicato dal rapper si vede la giovane seduta sul pavimento tra scatoloni ancora da sistemare, con il pancione ormai evidente. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, l’artista aveva lasciato l’attico di CityLife per trasferirsi in un’altra abitazione sempre a Milano, poco distante dalla zona in cui vivono i figli Leone e Vittoria. Adesso, però, la situazione familiare sarebbe cambiata ancora e la coppia avrebbe deciso di cercare una casa più ampia. L’arrivo del primo figlio insieme avrebbe spinto Fedez e Giulia Honegger a scegliere un appartamento più spazioso, anche per accogliere i due cani di famiglia, Silvio e Maurizio. Dalle immagini condivise online emergono pochi dettagli degli interni, ma abbastanza per mostrare alcuni elementi già presenti nella precedente abitazione del cantante. Tra gli oggetti trasportati nella nuova casa compare infatti il flipper dedicato ai Ghostbusters, già visto nelle vecchie stanze di Fedez. Sullo sfondo dello scatto si nota anche una storica insegna vintage di Burghy appesa alla parete bianca, mentre il parquet chiaro lascia intuire uno stile moderno e minimale per il nuovo appartamento milanese.

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