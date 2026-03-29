Fedez pronto al terzo figlio con Giulia Honegger, indizio sul sesso del bebé

Fedez diventerà padre per la terza volta perché la compagna Giulia Honegger è incinta, e un dettaglio social dell’amica lascia intuire che il bebé potrebbe essere un maschio, con nascita prevista a luglio.

Fedez si prepara a diventare padre per la terza volta. La sua attuale compagna, Giulia Honegger, è in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Per lei si tratta della prima esperienza da madre, mentre il rapper ha già due figli, Leone e Vittoria, nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

Le voci sulla gravidanza circolavano già da tempo e, nelle ultime settimane, sono state confermate da persone vicine alla coppia. Secondo quanto trapelato, Fedez avrebbe scelto di informare in anticipo l’ex moglie della novità, prima che la notizia diventasse di dominio pubblico.

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A far discutere è anche un possibile indizio sul sesso del nascituro. Tutto nasce da un gesto social: Mariavittoria, migliore amica di Giulia, ha lasciato un “like” a un contenuto in cui si parlava di un maschietto. Un dettaglio che ha acceso il gossip, anche se non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Per quanto riguarda i tempi, le indiscrezioni indicano l’estate come periodo della nascita, con il mese di luglio tra le ipotesi più accreditate. La relazione tra il cantante e Giulia Honegger, iniziata nell’estate del 2025, segna una nuova fase della vita privata dell’artista dopo la fine del matrimonio con Ferragni.