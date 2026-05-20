Chiara Ferragni e Giulia Honegger, il gesto sulla gravidanza che cambia i rapporti con Fedez

Chiara Ferragni avrebbe aiutato Giulia Honegger durante la gravidanza, consigliandole la ginecologa che seguì Leone e Vittoria. L’indiscrezione racconta rapporti più sereni attorno a Fedez e alla sua nuova compagna.

Tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger sarebbe nato un rapporto più disteso dopo mesi segnati da tensioni e cambiamenti nella vita privata dell’influencer e di Fedez. A rilanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, secondo cui Chiara avrebbe dato alla nuova compagna del rapper il contatto della ginecologa che la seguì durante le gravidanze di Leone e Vittoria.

Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma il dettaglio ha attirato subito l’attenzione dei fan. Il gesto attribuito a Ferragni viene letto come un possibile segnale di equilibrio ritrovato all’interno della famiglia più seguita dei social italiani, dopo la fine del matrimonio con Fedez.

Secondo quanto trapelato, sarebbe stata proprio Chiara Ferragni a fare il primo passo nei confronti di Giulia Honegger. Un atteggiamento che arriverebbe in un momento più sereno per l’imprenditrice digitale, tornata al centro della scena internazionale anche grazie alla recente apparizione sul red carpet del Festival di Cannes, dove mancava da cinque anni.

Negli ultimi mesi Ferragni ha mostrato sui social una fase diversa della sua vita privata. Accanto a lei ci sarebbe José Hernandez, mentre sui suoi profili continuano ad alternarsi immagini glamour, momenti quotidiani e siparietti con il chihuahua Maurizio.

Le indiscrezioni sulla gravidanza di Giulia Honegger e il presunto sostegno ricevuto da Chiara aggiungono un nuovo tassello alla vicenda dei Ferragnez. Dopo lo scontro mediatico seguito alla separazione, i rapporti tra i protagonisti sembrano essersi spostati verso toni più pacati e una gestione più tranquilla degli equilibri familiari.