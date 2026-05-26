Belve Crime, Francesca Fagnani chiude la stagione con detenuti e testimoni di giustizia

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Francesca Fagnani chiude stasera la stagione di Belve Crime con quattro interviste dedicate a delitti e vicende giudiziarie. Tra gli ospiti anche un detenuto condannato per omicidio e una testimone di giustizia legata alla camorra.

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Ultimo appuntamento questa sera, martedì 26 maggio, con Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione torna ad affrontare storie legate a omicidi, processi e vicende criminali attraverso il racconto diretto dei protagonisti. Nel corso della puntata salirà sullo sgabello del programma Daniele Ughetto Piampaschet, detenuto nel carcere di Torino dove sta scontando una condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna. Spazio anche a Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo avvenuto durante un gioco erotico. Tra gli ospiti ci sarà anche Rosa Amato, figlia di un boss della camorra diventata testimone di giustizia. La puntata ospiterà inoltre Mirko Ricci, ex campione di boxe condannato per il sequestro di un bambino a scopo di estorsione. Ogni intervista sarà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster specializzata in cronaca nera, che presenterà al pubblico le storie e il profilo dei protagonisti prima del confronto con Francesca Fagnani.

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