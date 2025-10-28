Torna Francesca Fagnani con la nuova stagione di Belve: ospiti, orario e tutte le novità

Ritorna questa sera su Rai 2 uno dei programmi più attesi della televisione italiana: “Belve”, il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani. La giornalista torna a confrontarsi con protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca in interviste dirette, taglienti e senza filtri, come da tradizione.

La sesta stagione debutta oggi, 28 ottobre, e andrà in onda ogni martedì in prima serata per un totale di cinque puntate. Ogni appuntamento proporrà tre ospiti pronti a mettersi in gioco davanti alle domande puntuali e spesso irriverenti della conduttrice, che hanno reso il programma un cult del palinsesto Rai.

Per la prima puntata di questa nuova edizione, Francesca Fagnani accoglierà Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Ma non è tutto: in questa stagione è attesa anche una sorpresa speciale che incuriosisce il pubblico, la partecipazione di Maria De Filippi.

L’appuntamento con Belve è fissato per le 21.20 su Rai 2, mentre la puntata sarà disponibile anche in streaming on demand su RaiPlay per chi vorrà rivederla o recuperarla in seguito.

Il programma è una produzione Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. L’ideazione e la conduzione sono di Francesca Fagnani, con la collaborazione autoriale di Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale e Andrea Punzo. La regia è affidata a Mauro Stancati.