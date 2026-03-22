Belve Crime, Raffaele Sollecito primo ospite del programma di Francesca Fagnani

Sara Verdi | 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Sollecito sarà ospite di Belve Crime per raccontare il caso Meredith Kercher e il lungo iter giudiziario che lo ha coinvolto. L’intervista andrà in onda su Rai 2 nella nuova stagione del programma.

Belve Crime
Belve Crime, Raffaele Sollecito primo ospite del programma di Francesca Fagnani

Il volto più discusso del caso Meredith Kercher arriva in tv. Raffaele Sollecito sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Belve Crime, lo spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani, in partenza su Rai 2 nelle prossime settimane.

Il debutto del ciclo principale è fissato per martedì 21 aprile. Accanto agli ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Micaela Ramazzotti e Amanda Lear, la trasmissione amplia il suo raggio d’azione con puntate dedicate alla cronaca nera, portando in studio figure legate a casi giudiziari che hanno segnato l’opinione pubblica.

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Sollecito, coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio avvenuto a Perugia nel 2007, ripercorrerà la propria vicenda personale e giudiziaria. Arresti, processi e sentenze ribaltate hanno scandito anni di attenzione mediatica, fino all’assoluzione definitiva arrivata nel 2015.

Negli ultimi anni l’ingegnere pugliese ha scelto una presenza pubblica limitata, a differenza di Amanda Knox, spesso protagonista di produzioni internazionali. Per questo motivo l’intervista a Belve Crime rappresenta un ritorno televisivo raro, destinato a riaccendere il dibattito.

Il programma, già testato con buoni risultati di ascolto, torna dopo uno slittamento dovuto a problemi tecnici che ne avevano rinviato la messa in onda lo scorso dicembre. Le nuove puntate, previste a maggio in prima serata, puntano a replicare e superare i dati precedenti, che avevano superato il milione e mezzo di spettatori con uno share vicino al 12,5%.