Belve Crime, Raffaele Sollecito primo ospite del programma di Francesca Fagnani

Raffaele Sollecito sarà ospite di Belve Crime per raccontare il caso Meredith Kercher e il lungo iter giudiziario che lo ha coinvolto. L’intervista andrà in onda su Rai 2 nella nuova stagione del programma.

Il volto più discusso del caso Meredith Kercher arriva in tv. Raffaele Sollecito sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Belve Crime, lo spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani, in partenza su Rai 2 nelle prossime settimane.

Il debutto del ciclo principale è fissato per martedì 21 aprile. Accanto agli ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Micaela Ramazzotti e Amanda Lear, la trasmissione amplia il suo raggio d’azione con puntate dedicate alla cronaca nera, portando in studio figure legate a casi giudiziari che hanno segnato l’opinione pubblica.

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Sollecito, coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio avvenuto a Perugia nel 2007, ripercorrerà la propria vicenda personale e giudiziaria. Arresti, processi e sentenze ribaltate hanno scandito anni di attenzione mediatica, fino all’assoluzione definitiva arrivata nel 2015.

Negli ultimi anni l’ingegnere pugliese ha scelto una presenza pubblica limitata, a differenza di Amanda Knox, spesso protagonista di produzioni internazionali. Per questo motivo l’intervista a Belve Crime rappresenta un ritorno televisivo raro, destinato a riaccendere il dibattito.

Il programma, già testato con buoni risultati di ascolto, torna dopo uno slittamento dovuto a problemi tecnici che ne avevano rinviato la messa in onda lo scorso dicembre. Le nuove puntate, previste a maggio in prima serata, puntano a replicare e superare i dati precedenti, che avevano superato il milione e mezzo di spettatori con uno share vicino al 12,5%.