Carburanti, diesel e benzina sempre più cari in Italia: quanto costa oggi un pieno rispetto al 2016
Il diesel in Italia costa il 75,5% in più rispetto a dieci anni fa e la benzina segna un aumento del 38%. I dati del Codacons mostrano rincari superiori alla media europea, nonostante il taglio temporaneo delle accise.
Negli ultimi dieci anni il prezzo dei carburanti in Italia è aumentato in modo pesante. Secondo l’analisi diffusa dal Codacons sui dati della Commissione Europea, il gasolio ha registrato un rincaro medio del 75,5%, mentre la benzina è salita del 38% rispetto al 2016.
Il confronto prende in esame i listini di metà maggio 2016 e quelli rilevati nella settimana del 18 maggio 2026. Per chi utilizza un’auto diesel, fare il pieno oggi significa spendere circa 35,7 euro in più rispetto a dieci anni fa. La cifra sarebbe salita fino a 48 euro senza la riduzione delle accise da 24,4 centesimi al litro rimasta in vigore fino al 22 maggio.
Anche chi utilizza vetture a benzina deve fare i conti con costi più elevati. Il pieno costa mediamente 24,5 euro in più rispetto al 2016, differenza che avrebbe raggiunto i 27,6 euro senza il taglio fiscale introdotto dal governo durante la crisi in Medio Oriente.
Nel confronto europeo, Lituania e Lettonia risultano i Paesi con gli aumenti più elevati sul diesel. In entrambe le nazioni il prezzo medio del carburante è cresciuto del 106% in dieci anni. Seguono Paesi Bassi con il 103% e Lussemburgo con il 102%, dove i listini sono più che raddoppiati. Incrementi superiori al 90% anche in Francia, Belgio e Bulgaria.
La media europea per il gasolio si ferma al 69,2%, mentre l’Italia, considerando l’effetto dello sconto sulle accise, registra un aumento del 56,3% e si colloca nella parte bassa della classifica europea dei rincari.
Situazione simile anche per la benzina. Lettonia e Lituania guidano la graduatoria degli aumenti con rincari rispettivamente del 71,5% e del 69,3% dal 2016 a oggi. Seguono Lussemburgo al 67%, Repubblica Ceca al 66% ed Estonia al 64%.
L’Italia occupa il terzultimo posto tra i Paesi europei per incremento del prezzo della benzina, con una crescita del 34%. Valori leggermente inferiori si registrano in Spagna, ferma al 33,8%, mentre Malta resta il caso più stabile grazie ai prezzi regolati dallo Stato, con aumenti limitati al 4,7% per la benzina e al 4,3% per il diesel.
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