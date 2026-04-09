Prezzi carburanti in aumento in Italia benzina e diesel sempre più cari
Prezzi di benzina e diesel in aumento nonostante il calo del petrolio dovuto alla tregua tra Stati Uniti e Iran, con rincari diffusi nei distributori italiani e punte oltre 2,18 euro al litro per il gasolio.
Il costo del greggio scende sui mercati internazionali dopo segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran, ma nei distributori italiani la situazione è opposta. Benzina e diesel continuano a rincarare in tutta la rete nazionale, senza riflettere il calo del petrolio.
I dati aggiornati indicano un nuovo aumento dei prezzi medi. La benzina in modalità self service arriva a 1,792 euro al litro, mentre il gasolio tocca 2,184 euro al litro. Si tratta di incrementi rispettivamente di 3 e 6 millesimi rispetto al giorno precedente. Anche il Gpl sale a 0,789 euro al litro, mentre il metano resta stabile a 1,606 euro al chilo.
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Sulle autostrade i costi risultano ancora più elevati. La benzina self service raggiunge 1,829 euro al litro e il diesel 2,203 euro. Il Gpl si attesta a 0,888 euro, mentre il metano scende leggermente a 1,575 euro al chilo.
Le rilevazioni mostrano aumenti diffusi anche nei giorni precedenti. La benzina self era già a 1,790 euro al litro, con una crescita di 7 millesimi, mentre il diesel aveva registrato un aumento più marcato, salendo a 2,179 euro al litro. In modalità servita, i prezzi risultano più alti, con la benzina a 1,923 euro e il diesel a 2,302 euro al litro.
Tra i principali marchi si registrano differenze nei listini. Eni propone la benzina self a 1,782 euro al litro e il diesel a 2,067 euro. IP, Q8 e Tamoil si collocano su valori leggermente superiori, con il gasolio che in alcuni casi supera i 2,25 euro al litro nella modalità self service.