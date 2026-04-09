Prezzi carburanti in aumento in Italia benzina e diesel sempre più cari

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Prezzi di benzina e diesel in aumento nonostante il calo del petrolio dovuto alla tregua tra Stati Uniti e Iran, con rincari diffusi nei distributori italiani e punte oltre 2,18 euro al litro per il gasolio.

Prezzi carburanti in aumento in Italia benzina e diesel sempre più cari