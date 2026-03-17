Carburanti in aumento benzina e diesel più cari alla pompa
Benzina e diesel tornano a salire per i rincari dei raffinati, con aumenti già visibili oggi alla pompa e altri attesi nelle prossime ore. Il gasolio cresce più rapidamente, con scatti fino a quasi due centesimi in un giorno.
I prezzi di benzina e diesel mostrano un nuovo rialzo già dalle prime ore della giornata, con incrementi leggeri ma diffusi su tutta la rete nazionale. Il trend, però, è destinato a rafforzarsi a breve, spinto dai ritocchi verso l’alto applicati dai principali operatori.
Le compagnie hanno aggiornato i listini: la benzina sale di un centesimo per alcuni marchi, mentre il gasolio registra aumenti più marcati, fino a quattro o cinque centesimi al litro. A incidere è soprattutto la crescita dei prodotti raffinati, mentre il petrolio resta sopra la soglia dei 100 dollari nonostante un lieve calo.
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Secondo le rilevazioni ufficiali, la benzina in modalità self service si attesta intorno a 1,84 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,07 euro. Più alti i prezzi al servito, dove la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2,20 euro.
Sulla rete autostradale i valori risultano ancora più elevati: la benzina self si avvicina a 1,93 euro al litro e il gasolio supera i 2,13 euro. In modalità servita si registrano cifre ancora più alte, con punte che sfiorano i 2,40 euro per il diesel.
Il dato più evidente riguarda il gasolio, che in un solo giorno ha guadagnato quasi due centesimi al litro. Anche la benzina è in crescita, seppur con un ritmo più contenuto. Il confronto con i dati del giorno precedente conferma un aumento generalizzato su tutta la rete.
Restano invece stabili i prezzi degli altri carburanti: il Gpl si mantiene poco sopra i 70 centesimi al litro, mentre il metano e il Gnl non registrano variazioni significative rispetto alle ultime rilevazioni.