Belen Rodriguez mostra la maxi cabina armadio di casa: Sembra un negozio

Belen Rodriguez mostra ai follower una parte privata della sua casa: una cabina armadio enorme, riorganizzata da professionisti. Tra abiti divisi per colore, intimo perfetto e scaffali pieni, la stanza sembra una boutique.

Belen Rodriguez ha deciso di aprire le porte di casa ai fan e di mostrare uno spazio che non passa inosservato. Nelle sue Instagram Stories compare una stanza interamente dedicata ai vestiti, ordinata nei minimi dettagli e pensata per contenere anni di guardaroba.

Per rimettere tutto in ordine, la showgirl si è affidata a un team di professionisti specializzati nell’organizzazione di armadi e cabine armadio. Il risultato è una disposizione precisa, con ogni capo al suo posto e una divisione studiata per categorie e colori.

La cabina armadio colpisce soprattutto per le dimensioni. È una vera stanza, luminosa, con una grande portafinestra e scaffali su misura. Un ambiente che ricorda le celebri cabine armadio viste nelle serie tv e che Belen stessa paragona a un punto vendita di abbigliamento.

Durante il tour, la 41enne mostra magliette e maglioni ordinati cromaticamente, abiti particolari separati per stile e una sezione dedicata alla danza, usata solo in alcune occasioni. Ogni angolo è pensato per rendere immediata la scelta dei capi.

Grande attenzione anche per l’intimo, sistemato in cassetti perfettamente allineati. Belen sottolinea quanto questo lavoro le abbia semplificato la vita quotidiana, rendendo tutto più accessibile e visivamente ordinato.

Non mancano scarpe e giacche, sistemate su scaffali e appendiabiti che permettono di avere tutto sotto controllo. Decine di pezzi, disposti con cura, che completano una cabina armadio diventata uno degli spazi più commentati dai suoi follower.