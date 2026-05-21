Sinner debutta al Roland Garros, chi è Clement Tabur e perché sfida l'azzurro a Parigi

Jannik Sinner sfida Clement Tabur al primo turno del Roland Garros grazie alla wild card assegnata al francese. Il numero 165 Atp arriva a Parigi dopo il titolo Challenger vinto a Tallahassee

Il Roland Garros apre il cammino di Jannik Sinner, chiamato a Parigi a inseguire l’unico Slam che ancora non figura nel suo palmares. Il primo ostacolo nel torneo francese sarà Clement Tabur, tennista di casa entrato nel tabellone principale grazie a una wild card.

Tabur è nato il 24 gennaio 2000 e occupa la posizione numero 165 del ranking Atp. Gli organizzatori gli hanno assegnato l’ultimo invito disponibile dopo l’ingresso di Stan Wawrinka nel main draw, permettendogli così di giocare ancora una volta davanti al pubblico francese.

Per il francese non si tratta della prima presenza nel tabellone principale del Roland Garros. Nel 2025 aveva debuttato in uno Slam proprio a Parigi, dove era stato eliminato al primo turno da Corentin Moutet.

La crescita di Tabur è passata anche dal circuito maggiore. A novembre ha ottenuto le prime vittorie Atp all’Open di Metz, mentre ad aprile ha conquistato il primo titolo Challenger della carriera a Tallahassee, battendo in finale João Lucas Reis da Silva.