Roland Garros 2026, Sinner sfida Tabur al debutto mentre Djokovic trova Mpetshi Perricard

Sinner apre il Roland Garros contro Tabur dopo cinque titoli di fila, il numero uno del mondo arriva a Parigi reduce dal successo agli Internazionali d’Italia e ritrova Alcaraz nel tabellone maschile.

Jannik Sinner inizierà il suo percorso al Roland Garros 2026 contro il francese Clement Tabur. Il sorteggio del tabellone maschile, effettuato il 21 maggio, ha definito l’esordio del numero uno del ranking mondiale nello Slam parigino in programma dal 24 maggio al 7 giugno.

L’azzurro arriva a Parigi in uno dei momenti più brillanti della sua carriera. In questa stagione ha già conquistato cinque tornei consecutivi vincendo a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Un rendimento che lo presenta come uno dei principali candidati al titolo sulla terra rossa francese.

Dodici mesi fa Sinner si era fermato soltanto in finale contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sarà regolarmente in campo anche quest’anno dopo aver recuperato dal problema al polso che nelle ultime settimane aveva fatto temere un possibile forfait.

Tra gli incontri più attesi del primo turno c’è anche quello che vedrà protagonista Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 3 del torneo, affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard in una delle sfide più interessanti della parte alta del tabellone.