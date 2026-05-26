Amministrative, il centrodestra vince a Venezia e riconquista Reggio Calabria dopo dodici anni

Il centrodestra vince a Venezia e torna alla guida di Reggio Calabria dopo dodici anni, allontanando le tensioni nate dopo il referendum. Simone Venturini supera le attese e conquista il capoluogo veneto già al primo turno.

Le elezioni amministrative consegnano al centrodestra due risultati simbolici. A Venezia il candidato Simone Venturini conquista il Comune già al primo turno, mentre a Reggio Calabria il centrodestra torna alla guida della città dopo dodici anni con il successo di Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia.

Il dato arrivato dalla Laguna rappresenta la sorpresa più rilevante della tornata elettorale. Venturini, 38 anni, sostenuto dalla coalizione di governo e dal Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin, era considerato sfavorito alla vigilia. Invece ha superato nettamente il senatore del Partito democratico Andrea Martella, distanziandolo di oltre dieci punti.

Durante la campagna elettorale, Venezia era diventata uno dei principali fronti politici nazionali. I leader del centrosinistra avevano scelto il capoluogo veneto come simbolo della sfida al governo, ma il risultato finale ha ribaltato le previsioni. Giorgia Meloni ha commentato il voto sui social parlando di un centrodestra ancora solido nei consensi.

A Reggio Calabria il successo di Francesco Cannizzaro era invece considerato più probabile. Forza Italia rivendica il risultato come uno dei segnali più importanti dell’intera tornata amministrativa. Antonio Tajani ha definito la vittoria calabrese la conferma della crescita del partito sul territorio nazionale.

Il quadro generale resta comunque articolato. A Pistoia il centrodestra perde il Comune con la sconfitta della vicesindaca Anna Maria Celesti contro Giovanni Capecchi, candidato sostenuto dal campo largo. Ad Arezzo si andrà invece al ballottaggio con Marcello Comandini.

Nei grandi centri arrivano anche la riconferma di Vincenzo Voce a Crotone e il vantaggio di Sandro Parcaroli a Macerata e Filippo Boscagli a Lecco, entrambi attesi dal secondo turno. Con lo scrutinio ancora in corso, il centrodestra risulta avanti in 31 comuni, mentre il centrosinistra guida in 41.

Matteo Salvini ha parlato di una Lega capace di consolidare la propria presenza nei territori, mentre Maurizio Lupi ha sostenuto che il risultato smentisce le aspettative del centrosinistra dopo il referendum dei mesi scorsi.

Da Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli ha interpretato il voto come una conferma del lavoro svolto dal governo. Secondo il responsabile organizzazione del partito, le amministrative dimostrano che gli elettori continuano a premiare la coalizione guidata da Meloni.