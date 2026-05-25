Comunali 2026, Meloni replica alle opposizioni e il centrodestra festeggia Venezia e Reggio Calabria

Giorgia Meloni rivendica i risultati delle Comunali 2026 e respinge le critiche sul centrodestra. A scrutinio ancora aperto, la premier parla di consenso confermato mentre il centrodestra festeggia i dati di Venezia e Reggio Calabria.

Con lo scrutinio ancora in corso per le elezioni amministrative 2026, Giorgia Meloni è intervenuta sui social per commentare i primi dati emersi dalle urne. La presidente del Consiglio ha rivolto un messaggio ai sindaci eletti, augurando buon lavoro a chi guiderà le città nei prossimi anni, prima di lanciare una stoccata alle opposizioni. “Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia.

Dello stesso tono il commento di Matteo Salvini. Il segretario della Lega ha parlato di un avanzamento della coalizione e di risultati positivi ottenuti in diversi Comuni italiani. Sui social il vicepremier ha ringraziato gli elettori per la fiducia accordata al partito e ai candidati sostenuti dal centrodestra.

Tra i dirigenti di Fratelli d’Italia è intervenuto anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, che ha invitato a non trasformare le amministrative in un test politico nazionale salvo poi sottolineare i risultati ottenuti dal centrodestra. Donzelli ha citato in particolare Venezia, indicata nei giorni precedenti dal centrosinistra come simbolo di un possibile segnale politico contro il governo.

Secondo l’esponente di FdI, il voto avrebbe invece premiato la coalizione guidata da Meloni in più territori, compresi alcuni centri storicamente vicini alla sinistra. Donzelli ha ricordato i risultati di Reggio Calabria e Gallipoli, parlando di vantaggi netti e di un consenso diffuso in diverse aree del Paese.

Nel centrodestra soddisfazione anche da parte di Maurizio Lupi. Il leader di Noi Moderati ha evidenziato il vantaggio registrato a Venezia e il risultato ottenuto a Reggio Calabria, dove il candidato sostenuto dalla coalizione avrebbe superato il 60% dei voti. Lupi ha inoltre citato Arezzo, destinata al ballottaggio, sostenendo che il voto comunale abbia smentito le aspettative di un successo generalizzato del cosiddetto campo largo.

Il presidente di Noi Moderati ha poi rivendicato il radicamento territoriale del partito, presente con proprie liste in tutti i Comuni chiamati al voto. Secondo Lupi, i risultati confermerebbero una crescita costante della forza politica all’interno della coalizione di centrodestra.