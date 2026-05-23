Elezioni comunali 2026, urne aperte in 749 comuni tra Venezia e Reggio Calabria

Elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, oltre 6,6 milioni di italiani votano in 749 comuni. Urne aperte fino a lunedì pomeriggio con sfide decisive in 18 capoluoghi tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria.

Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio coinvolgono quasi 750 comuni italiani e chiamano al voto oltre 6,6 milioni di cittadini. La tornata interessa 18 capoluoghi e rappresenta uno dei principali appuntamenti politici dell’anno dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L’eventuale secondo turno è previsto per il 7 e 8 giugno.

Tra le città più attese ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Nel capoluogo veneto sono state presentate 20 liste per il Consiglio comunale e 72 per le Municipalità. In totale sono 749 i sindaci da eleggere in questa consultazione.

Alle amministrative si aggiungono i 148 comuni della Sardegna, dove però il primo turno si svolgerà il 7 e 8 giugno. I capoluoghi di provincia coinvolti sono Lecco e Mantova in Lombardia; Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana; Fermo e Macerata nelle Marche; Chieti in Abruzzo; Avellino e Salerno in Campania; Andria e Trani in Puglia; Reggio Calabria e Crotone in Calabria; Agrigento, Enna e Messina in Sicilia.

Le urne resteranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro la data del voto.

Per accedere ai seggi è necessario presentare la tessera elettorale insieme a un documento valido, come carta d’identità, patente o passaporto. Chi ha smarrito la tessera oppure ha terminato gli spazi disponibili può richiederne una nuova agli uffici elettorali del proprio Comune.

Il sistema elettorale cambia in base alla popolazione dei comuni. Nei centri sopra i 15mila abitanti valgono regole differenti rispetto ai comuni più piccoli. In tutti i casi, l’elezione del sindaco avviene insieme a quella del consiglio comunale.

In Sicilia le amministrative seguono norme specifiche legate allo statuto speciale della Regione. Qui il candidato sindaco può essere eletto già al primo turno con almeno il 40% dei voti validi.

Dati sull’affluenza e risultati saranno pubblicati online sulla piattaforma del ministero dell’Interno Eligendo e sull’app Eligendo Mobile, aggiornata durante le operazioni di scrutinio.