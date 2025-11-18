Sanremo Giovani: il secondo appuntamento di oggi con sfide, artisti e programma

Stasera, martedì 18 novembre, torna Sanremo Giovani, il percorso che porterà due nuovi artisti sul palco del Festival 2026. A guidare la serata sarà ancora una volta Gianluca Gazzoli.

Nella Sala A di Via Asiago a Roma si confronteranno sei talenti: Amsi, Angelica Bove, Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap. Ognuno salirà sul palco per convincere la Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancata dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Il percorso di selezione prevede quattro eliminatorie, una ogni martedì fino al 2 dicembre. In ciascuna puntata si sfideranno tre coppie di artisti. Il 9 dicembre è prevista la semifinale a 12, sempre con meccanismo di sfida diretta.

I sei artisti che supereranno questa fase arriveranno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima Sarà Sanremo, dove verranno scelti i due nomi che accederanno ufficialmente al Festival di Sanremo 2026, insieme ai due vincitori provenienti da Area Sanremo.

Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani andrà in onda in seconda serata su Rai 2 e su RaiPlay con la conduzione di Gianluca Gazzoli. La serata sarà trasmessa anche su Rai Radio2 con Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.