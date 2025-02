Louis Buffon convocato dalla Repubblica Ceca: il figlio di Gigi sceglie la Nazionale materna

Louis Thomas Buffon, figlio del celebre portiere Gianluigi Buffon e della modella ceca Alena Šeredová, ha ricevuto la sua prima convocazione internazionale. Il giovane attaccante del Pisa, classe 2007, è stato chiamato dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca per uno stage a Písek dal 23 al 26 febbraio, in preparazione alle partite di marzo contro Inghilterra, Portogallo e Francia.

Nato a Torino, Louis possiede la doppia cittadinanza italiana e ceca, grazie alle origini della madre. Recentemente, è stato convocato per la prima volta in prima squadra dal tecnico Filippo Inzaghi per la partita di Serie B contro il Cesena, terminata 1-1, anche se non è sceso in campo.

A differenza del padre, leggendario portiere, Louis gioca come attaccante sinistro e ha segnato quattro gol in 18 presenze con la squadra Primavera del Pisa. Nonostante la convocazione con la Repubblica Ceca, le regole FIFA gli permettono di scegliere in futuro se rappresentare l'Italia a livello maggiore, finché non disputa una partita ufficiale con una delle due nazionali.

Questa scelta rappresenta un'interessante opportunità per Louis, che potrebbe seguire le orme del padre in ambito internazionale, ma con una maglia diversa.

