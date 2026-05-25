Delitto Garlasco, la difesa di Andrea Sempio punta sulle impronte delle scarpe

Andrea Sempio contesta le accuse sull’omicidio di Chiara Poggi e punta sulle dimensioni del piede. La difesa sostiene che le impronte trovate a Garlasco siano incompatibili con quelle del 38enne.

Andrea Sempio non sarebbe compatibile con l’impronta lasciata dall’assassino nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi. A sostenerlo è l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende il 38enne oggi indagato nel caso.

Secondo la consulenza tecnica presentata dalla difesa, le dimensioni del piede di Sempio non coinciderebbero con quelle rilevate sull’impronta attribuita al killer. Il legale ha spiegato che gli esperti incaricati hanno analizzato forma e larghezza della traccia lasciata sulla scena del delitto, arrivando alla conclusione che quella scarpa sarebbe compatibile con un piede largo circa 9,5 centimetri, con una tolleranza massima di mezzo centimetro.

Le misurazioni effettuate sul piede di Andrea Sempio, anche attraverso rilievi tridimensionali eseguiti durante le indagini coordinate dalla Procura e affidati alla dottoressa Cristina Cattaneo, avrebbero invece restituito valori compresi tra 11,5 e 12 centimetri. Per la difesa, quindi, quel piede non potrebbe corrispondere all’impronta repertata nella casa di Chiara Poggi.

Gli avvocati hanno inoltre respinto l’interpretazione dei soliloqui registrati in auto e finiti agli atti dell’inchiesta. Cataliotti sostiene che quelle frasi non possano essere considerate confessioni. Tra gli elementi indicati dalla difesa c’è il fatto che, durante uno dei dialoghi del 14 aprile 2025, Sempio avrebbe detto a un’amica di essere convinto di essere intercettato.

Secondo il legale, inoltre, nei contenuti registrati non emergerebbero dettagli nuovi rispetto alle discussioni già presenti online negli anni sul caso di Garlasco. La ricostruzione della difesa è che Sempio abbia ripreso argomenti e ipotesi circolate nei forum e sui social, limitandosi a riprodurre conversazioni virtuali già diffuse pubblicamente sui media.