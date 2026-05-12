Delitto Garlasco, la difesa di Andrea Sempio accelera su impronte e consulenze tecniche

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Andrea Sempio prepara la difesa sul caso Chiara Poggi e accelera sulle consulenze tecniche a Garlasco. I legali stanno lavorando su impronte, intercettazioni e dinamica dell’omicidio mentre scadono i termini previsti dalla procedura.

Delitto Garlasco, la difesa di Andrea Sempio accelera su impronte e consulenze tecniche

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La difesa di Andrea Sempio sta concentrando il lavoro sulle consulenze tecniche dopo la discovery degli atti dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno avviato una serie di approfondimenti per analizzare gli elementi raccolti dagli investigatori nell’ultima fase dell’indagine. Tra gli accertamenti in corso c’è una consulenza medico-legale destinata a ricostruire con maggiore precisione le cause della morte della ventiseienne e l’orario del decesso avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Parallelamente il pool difensivo sta lavorando anche su una verifica antropometrica relativa all’impronta della scarpa attribuita all’assassino. I consulenti incaricati dalla difesa stanno inoltre esaminando le intercettazioni presenti negli atti. L’obiettivo è migliorare la qualità degli audio ritenuti poco chiari o difficili da ascoltare, così da poter valutare nel dettaglio il contenuto delle registrazioni. Un altro fronte riguarda la ricostruzione della dinamica dell’omicidio attraverso una nuova analisi della Bpa, la tecnica che studia la distribuzione delle tracce ematiche sulla scena del crimine. I tecnici stanno anche approfondendo gli aspetti dattiloscopici legati all’impronta 33 e ai possibili collegamenti con la traccia 45 trovata nell’area delle scale che conducono alla cantina, dove venne scoperto il corpo di Chiara Poggi. Fino a questa sera proseguiranno anche i colloqui tra Sempio e una psicologa, psicoterapeuta e criminologa scelta dalla difesa. Secondo quanto riferito dai legali, il lavoro servirà a delineare il profilo psicologico dell’indagato e a confrontarlo con le valutazioni elaborate dal Racis. La procedura prevede che, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, la difesa abbia venti giorni di tempo per consultare gli atti, depositare memorie, produrre documenti oppure chiedere l’interrogatorio dell’indagato.

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