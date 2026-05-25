Milan, via Allegri e tutta la dirigenza dopo il flop Champions

Allegri lascia il Milan dopo il mancato accesso in Champions League. Il club ha deciso di azzerare l’area sportiva con l’uscita anche di Furlani, Moncada e Tare mentre il Napoli pensa già al tecnico toscano per il dopo Conte.

Il Milan riparte da zero dopo una stagione chiusa fuori dalla Champions League. La proprietà rossonera ha deciso di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri e di cambiare completamente l’assetto dirigenziale del club, salutando anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

La decisione è stata ufficializzata con un comunicato pubblicato dalla società, che ha definito il finale di stagione un “fallimento inequivocabile”. Alla base della scelta c’è soprattutto il mancato raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla proprietà RedBird, che chiedeva il ritorno stabile ai vertici della Serie A e la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel comunicato il club ha ricordato come per buona parte dell’annata la squadra fosse rimasta nelle prime posizioni della classifica, mantenendo vive anche le speranze Scudetto. Il crollo nelle ultime settimane e la sconfitta decisiva dell’ultimo turno hanno però cambiato completamente il giudizio sulla stagione.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero già avviato i contatti per individuare il nuovo amministratore delegato e il prossimo direttore sportivo, con l’obiettivo di definire rapidamente il nuovo organigramma in vista della prossima stagione.

Per Allegri potrebbe ora aprirsi subito un’altra opportunità in Serie A. Il tecnico toscano è infatti il primo nome nella lista del Napoli, che ha appena chiuso il rapporto con Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, durante l’ultima conferenza stampa, aveva lasciato intendere che il profilo preferito fosse proprio quello dell’ex allenatore rossonero, aspettando però di conoscere il destino europeo del Milan.

Con i rossoneri fuori dalla Champions, l’ipotesi Napoli appare adesso più concreta. De Laurentiis vuole mantenere alta la competitività della squadra nonostante alcune possibili uscite in rosa. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club vengono indicati Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Elmas e forse anche Lobotka.

Il presidente azzurro continua intanto a lavorare anche sul progetto del nuovo stadio, che vorrebbe realizzare entro due anni su terreni situati nella periferia della città. Parallelamente il Napoli prepara la prossima stagione con il rientro dei giocatori in prestito e alcuni nuovi innesti per affrontare sia il campionato sia la Champions League.

Se l’accordo con Allegri non dovesse concretizzarsi, il piano alternativo resta Vincenzo Italiano, allenatore molto apprezzato dal presidente azzurro. Dopo l’addio di Conte, il Napoli vuole chiudere rapidamente la scelta per la nuova guida tecnica.