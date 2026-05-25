Milan, Allegri vicino all'esonero dopo il flop Champions: il Napoli prepara l'assalto

Allegri può lasciare il Milan dopo il mancato accesso alla Champions League, mentre il Napoli valuta il tecnico toscano per aprire il nuovo ciclo dopo l’addio ad Antonio Conte. De Laurentiis lo considera la prima scelta per la panchina.

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dal Milan già nelle prossime ore. Il quinto posto in campionato e la mancata qualificazione alla prossima Champions League hanno spinto la proprietà rossonera a valutare un cambio radicale, sia in panchina sia ai vertici societari.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero già avviato i contatti per ridisegnare l’assetto dirigenziale del club. Nel progetto di rifondazione potrebbero uscire di scena l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

In questo scenario rientra anche la posizione dell’allenatore livornese, arrivato con l’obiettivo di riportare il Milan stabilmente ai vertici ma finito sotto accusa dopo una stagione considerata deludente. Allegri non avrebbe intenzione di dimettersi, ma il club starebbe preparando l’esonero con una comunicazione attesa a breve.

Intanto il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi. Dopo la separazione annunciata con Antonio Conte al termine della sfida contro l’Udinese, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore e il nome in cima alla lista sarebbe proprio quello di Allegri.

Durante la conferenza stampa successiva all’ultima giornata, il presidente azzurro aveva lasciato intendere che la scelta del nuovo tecnico dipendesse anche dai risultati decisivi per la qualificazione in Champions League. L’esclusione del Milan dalla competizione europea potrebbe ora facilitare i contatti tra il Napoli e l’ex tecnico della Juventus.

De Laurentiis vuole mantenere alto il livello competitivo della squadra nonostante alcune possibili partenze. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club ci sono Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Elmas e forse Lobotka. La società punta però sui rientri dai prestiti e su nuovi acquisti per costruire una rosa in grado di lottare sia in Serie A sia in Champions.

Alle spalle di Allegri resta la candidatura di Vincenzo Italiano, allenatore molto apprezzato dal presidente del Napoli. Il club campano presenterà il proprio progetto tecnico al futuro allenatore mentre prosegue anche il lavoro sul nuovo stadio che De Laurentiis vorrebbe realizzare entro due anni in un’area della periferia cittadina.