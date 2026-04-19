Allegri chiude alla Nazionale e rilancia il Milan verso la Champions

Massimiliano Allegri esclude l’ipotesi Nazionale e conferma la permanenza al Milan dopo il successo sul Verona, maturato dopo due sconfitte consecutive e utile per avvicinare l’obiettivo Champions con sei giornate ancora da giocare.

Massimiliano Allegri spegne le voci sul possibile approdo sulla panchina della Nazionale e ribadisce la volontà di restare al Milan. Dopo il successo esterno contro il Verona, arrivato domenica 19 aprile, l’allenatore rossonero ha chiarito che non c’è stato alcun contatto e che il lavoro avviato con il club proseguirà senza cambi di rotta.

La vittoria per 1-0 al Bentegodi ha permesso al Milan di consolidare la propria posizione in classifica e di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato importante, soprattutto alla luce delle due sconfitte precedenti, tra cui quella casalinga particolarmente pesante della settimana scorsa.

Pressione e punti pesanti nella corsa europea

Con sei giornate ancora da disputare, Allegri ha sottolineato quanto il peso dei punti diventi decisivo in questa fase della stagione. La squadra, ha spiegato, deve restare concentrata sull’obiettivo e limitarsi a ottenere risultati concreti, senza distrazioni.

Il tecnico ha anche analizzato la prestazione contro il Verona, evidenziando l’impegno collettivo e citando la prova di Gabbia, tra i migliori in campo. Spazio anche ai più giovani, come Bartesaghi, alla sua prima stagione a questi livelli, con margini di crescita ma inevitabili errori.

Nonostante il passo avanti compiuto, Allegri invita alla cautela. La qualificazione non è ancora matematica, ma il Milan si trova ora in una posizione favorevole e con maggiore controllo sul proprio destino.