Raimondo Todaro e il ritorno ad Amici, la condizione per dire sì a Maria De Filippi

Raimondo Todaro torna a parlare di Amici e del Grande Fratello Vip dopo il reality. Il ballerino racconta cosa farebbe se Maria De Filippi lo richiamasse e chiarisce anche il rapporto con Francesca Tocca dopo il bacio all’Eurovision.

Raimondo Todaro guarda al passato televisivo senza rimpianti e conferma che rifarebbe sia Ballando con le stelle sia Amici. Il ballerino e coreografo, intervistato da Libero dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha raccontato come i due programmi abbiano inciso in modo diverso sulla sua carriera.

Secondo Todaro, si tratta di due trasmissioni lontane tra loro pur avendo entrambe la danza come elemento centrale. Da una parte il talent guidato da Maria De Filippi, dall’altra lo show di Rai 1 che lo ha reso popolare al grande pubblico.

Parlando proprio di Amici, Todaro non esclude un possibile ritorno nel programma. Il coreografo ha spiegato di aver vissuto tre stagioni molto positive e di essere pronto ad accettare una nuova chiamata. C’è però una richiesta precisa che considera fondamentale.

Vorrebbe infatti continuare a seguire i ragazzi anche lontano dalle telecamere, mantenendo un rapporto diretto con gli allievi pure dopo la fine delle lezioni e delle puntate televisive.

Nell’intervista c’è spazio anche per il percorso al Grande Fratello Vip, reality che lo ha visto arrivare fino al terzo posto. Todaro ha ammesso di essere entrato nella Casa con parecchi dubbi, convinto di poter durare pochissimo in un ambiente così distante dalla sua quotidianità.

Il ballerino ha raccontato di aver vissuto i 63 giorni nel reality come una sfida personale già vinta prima ancora della finale. Il podio, alle spalle di Alessandra Mussolini e Antonella Elia, è arrivato oltre le sue aspettative.

Todaro ha definito quella stagione del programma molto al femminile, con concorrenti donne particolarmente forti e presenti nelle dinamiche della Casa.

Non è mancato un passaggio dedicato a Francesca Tocca. Durante la permanenza di Todaro nel reality, la ballerina si trovava a Vienna per l’Eurovision insieme a Sal Da Vinci. Sul palco si era esibita con Marcello Sacchetta in una performance diventata virale anche per il bacio tra i due.

Todaro ha spiegato di non aver visto nulla di quanto accaduto durante quei giorni. Prima dell’ingresso nel programma, Francesca gli aveva parlato della trasferta in Austria, ma il prolungamento del reality ha cambiato i piani familiari.

Il ballerino ha raccontato di aver pensato soprattutto all’organizzazione con la figlia, sapendo che Francesca sarebbe rimasta fuori dall’Italia per gran parte del mese di maggio.