Emma Marrone ad Amici fa una dedica a Maria De Filippi

Nella recente trasmissione pomeridiana di Amici 23 è stata protagonista una nuova puntata, con Emma Marrone come ospite speciale. La cantante, vincitrice di edizioni passate del talent show, ha assunto il ruolo di giudice esterna nella sfida canora tra gli allievi. Oltre a esprimere giudizi accurati durante le esibizioni, Emma è stata al centro di un momento commovente, dedicando un pensiero speciale a Maria De Filippi.

Emma Marrone, sempre puntuale e precisa nei suoi interventi, ha goduto del momento e, oltre a condividere le sue opinioni su ogni performance, ha dispensato consigli preziosi ai giovani partecipanti. Nessuno meglio di lei può comprendere le emozioni, le paure, la determinazione e la paura di non riuscire a realizzare i propri sogni. Con parole sincere, Emma ha spronato i ragazzi a non accontentarsi.

La puntata è stata intensa anche per Emma, che non si è limitata a giudicare gli allievi della scuola di Amici 23 e a stilare una classifica. L'artista ha avuto l'opportunità di esibirsi con "Iniziamo dalla fine", il suo ultimo singolo che anticipa il nuovo album "Souvenir".

Come sempre, sul palco, Emma ha messo cuore e anima nella sua performance. Ha addirittura raggiunto i banchi dove anni fa è stata accolta come allieva, sedendosi tra gli spettatori. Dopo l'esibizione molto applaudita, ha voluto condividere le seguenti parole: "È bello tornare, soprattutto per stare tra le persone a cui devo molto di quello che è successo in questi anni. Sono sempre emozionata e felice di essere qui. Signori (rivolgendosi agli allievi), ascoltatela (Maria, ndr) perché c'è davvero molto da imparare. Se sono quella che sono, lo devo sempre a te".

