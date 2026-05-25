Motoaliante precipita a Gorno, morto un pilota di 50 anni nella Bergamasca

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Bergamo, un motoaliante è caduto nel pomeriggio a Gorno e il pilota di 50 anni è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto in una zona difficile da raggiungere, dove sono intervenuti soccorritori e vigili del fuoco.

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Un uomo di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo la caduta di un motoaliante a Gorno, in provincia di Bergamo. L’incidente si è verificato poco dopo le 15.30 in un’area montana particolarmente impervia. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’intervento del 118, del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, impegnati nel raggiungere il punto dell’impatto. Una volta arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota. L’episodio è stato confermato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla caduta del velivolo nella zona montuosa della Bergamasca.

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