Elicottero precipita nella nebbia nel mantovano: morto il pilota

Un elicottero decollato dalla provincia di Asti è precipitato questa mattina in un’area agricola tra i comuni di Casalromano, nel Mantovano, e Isola Dovarese, nel Cremonese. Il velivolo è finito al suolo in una zona di campagna avvolta da una fitta nebbia, condizione che secondo le prime valutazioni potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza del relitto e nei rilievi tecnici necessari a delimitare e analizzare l’area dell’incidente.

Le prime informazioni confermano la presenza di una vittima: il pilota, unico occupante dell’elicottero. Non risultano altre persone coinvolte, poiché lo schianto è avvenuto in una zona rurale distante dai centri abitati.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del volo e capire cosa abbia portato il velivolo a precipitare nel terreno agricolo.