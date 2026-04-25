Alianto precipita sul Monte Pin in Val di Non, morto il pilota a 2000 metri

Un aliante si è schiantato sul Monte Pin nel pomeriggio del 25 aprile causando la morte del pilota durante il volo. L’incidente è avvenuto a circa 2mila metri sopra Livo, in Val di Non, con soccorsi intervenuti rapidamente ma senza esito.

Un aliante è precipitato nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 sul Monte Pin, in Val di Non, in Trentino. L’impatto si è verificato a circa duemila metri di quota, nel territorio comunale di Livo. Il pilota, unico occupante del velivolo, è morto sul colpo.

L’allarme è scattato intorno alle 16 e ha mobilitato immediatamente i soccorsi. Sono intervenuti due elicotteri insieme al nucleo Saf dei vigili del fuoco di Trento, affiancati dalle squadre volontarie di Preghena e Livo impegnate nelle operazioni a terra.

Nonostante la rapidità dell’intervento, per il pilota non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso una volta raggiunto il luogo dello schianto.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della caduta. Al momento non sono ancora noti i motivi che hanno portato alla perdita di controllo del velivolo.