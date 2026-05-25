Jessica Morlacchi operata al naso per la quinta volta: Spero di tornare a respirare

Jessica Morlacchi si è sottoposta al quinto intervento al naso per risolvere problemi respiratori che la tormentano da anni. La cantante ha condiviso sui social le immagini dopo l’operazione, rassicurando i fan sulle sue condizioni.

Jessica Morlacchi è tornata in sala operatoria per affrontare un nuovo intervento al naso. La cantante ha raccontato tutto attraverso le storie pubblicate sui social, spiegando di voler risolvere definitivamente i problemi respiratori che da tempo le causano forti disagi nella vita quotidiana.

Poco prima dell’operazione, l’artista aveva condiviso un messaggio con i follower: «Spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici». Dopo l’intervento si è mostrata con il volto coperto da cerotti, garze e tamponi, pubblicando una foto dal letto della clinica accompagnata da poche parole rassicuranti: «Tutto ok».

Per Jessica Morlacchi si tratta del quinto intervento al naso. Nei mesi scorsi la cantante aveva spiegato in televisione di essersi consultata con diversi specialisti prima di affidarsi al professor Pietro Lorenzetti. Il medico aveva chiarito che l’operazione non riguardava soltanto l’aspetto estetico, ma soprattutto un problema funzionale legato alla respirazione.

La stessa Jessica aveva raccontato le difficoltà affrontate negli anni, spiegando di convivere con secrezioni continue e con complicazioni dovute a precedenti interventi. In particolare aveva parlato di cartilagini sintetiche impiantate in passato che, col tempo, avrebbero provocato infezioni e deformazioni.

Adesso la cantante sta affrontando il periodo post operatorio con la speranza di lasciarsi alle spalle un problema che, come ha raccontato lei stessa, le ha condizionato la quotidianità per molto tempo.