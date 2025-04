Jessica Morlacchi trionfa al Grande Fratello 2025

Jessica Morlacchi ha conquistato la vittoria nella diciottesima edizione del Grande Fratello, superando in finale la modella brasiliana Helena Prestes.La finale ha visto anche la partecipazione di Chiara Cainelli, che si è classificata terza.

Dopo 197 giorni nella Casa, Jessica e Helena hanno lasciato insieme l'abitazione, spegnendo simbolicamente le luci prima di recarsi in studio per l'annuncio del vincitore.Alfonso Signorini ha proclamato Jessica vincitrice con il 52,13% dei voti.Emozionata, Jessica ha dichiarato: "Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia".

Il montepremi di 100.000 euro sarà diviso: 50.000 euro andranno a Jessica, mentre l'altra metà sarà devoluta a un'associazione benefica che si occupa di bambini.

Jessica Morlacchi, nota per essere stata la voce dei Gazosa, ha avuto una carriera musicale di successo prima di partecipare al reality.

La diciottesima edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, inclusi ritiri e ripescaggi, rendendo il percorso di Jessica verso la vittoria ancora più significativo.

Chi è Jessica Morlacchi: dalla musica al Grande Fratello - Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, è una cantante e personaggio televisivo italiano. Ha iniziato a studiare basso all'età di 7 anni, avvicinandosi successivamente al canto. Nel 1998 ha fondato il gruppo musicale Eta Beta, poi rinominato Gazosa, con cui ha ottenuto successo vincendo la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2001 con "Stai con me (Forever)".

