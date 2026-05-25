Laura Varliero muore a 19 anni in un incidente a Marcaria, camion fuori controllo dopo lo scoppio di una gomma

Laura Varliero è morta a 19 anni in un incidente a Marcaria dopo lo scoppio di uno pneumatico di un camion. La ragazza aveva preso la patente da appena un mese e stava guidando verso il centro del paese.

Tragedia sulle strade del Mantovano nella mattinata di lunedì, dove Laura Varliero, 19 anni, ha perso la vita in un violento scontro tra la sua auto e un camion. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Marcaria, il paese in cui la giovane viveva.

La ragazza era al volante di una Lancia Y quando si è trovata davanti il mezzo pesante proveniente da Mantova e diretto verso Bozzolo. Secondo i primi accertamenti, il camion avrebbe improvvisamente perso stabilità dopo lo scoppio di uno pneumatico. Il conducente, un uomo di 59 anni, non sarebbe riuscito a controllare il mezzo, finendo nella corsia opposta e travolgendo l’utilitaria della 19enne.

L’impatto è stato devastante e per Laura non c’è stato nulla da fare. I soccorritori arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso della giovane. Il camionista è stato invece trasferito in codice verde all’ospedale di Casalmaggiore, sotto choc per quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori di Porto Emergenza, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri della stazione di Marcaria, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dello schianto.

Solo poche settimane fa Laura aveva raccontato sui social la felicità per aver finalmente ottenuto la patente. Aveva descritto con ironia le tante ore trascorse a fare pratica e le difficoltà affrontate durante le lezioni di guida, festeggiando il traguardo raggiunto dopo oltre venti guide e mesi di preparazione.