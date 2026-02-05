Incidente sull'A1 a Bagno a Ripoli, camion si tamponano nella notte: muore un autista di 65 anni

Un grave incidente notturno sull’A1, nel Fiorentino, ha coinvolto tre camion e causato la morte di un autista di 65 anni. Lunghe operazioni di soccorso e autostrada bloccata per ore.

Lo schianto è avvenuto poco dopo l’una e mezza di notte lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa il territorio di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. All’altezza del chilometro 300 si sono scontrati tre mezzi pesanti, coinvolti in un violento tamponamento.

L’uomo che ha perso la vita aveva 65 anni ed era alla guida del camion rimasto compresso tra gli altri due. L’impatto lo ha intrappolato nella cabina, schiacciata dalle lamiere dei veicoli coinvolti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, intervenuti con una squadra del distaccamento di Firenze Ovest, hanno operato con un mezzo di polisoccorso e un’autogru. Per raggiungere l’abitacolo è stato necessario sollevare e spostare un rimorchio, lavorando a lungo in condizioni critiche.

Dopo l’estrazione del conducente, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. La dinamica iniziale indica un tamponamento come causa dell’incidente, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli è rimasto completamente chiuso in direzione Firenze, con traffico bloccato e forti disagi alla circolazione.

Intorno alle 5 del mattino è stato riaperto il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, dopo la rimozione di un mezzo pesante che aveva preso fuoco ed era stato spento. Al momento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e non si segnalano code.