Incidente a Settimo di Pescantina, scooter contro camion: muore a 19 anni Lorenza Bridi

Una mattinata di gennaio segnata da un incidente drammatico a Settimo di Pescantina. Una studentessa di 19 anni ha lottato per ore tra la vita e la morte dopo lo schianto, senza riuscire a sopravvivere alle gravi ferite.

Il grave sinistro si è verificato nella mattinata di lunedì 12 gennaio 2026 lungo via Nassar, all’altezza del civico 50, nel territorio di Settimo di Pescantina. Lo scooter sul quale viaggiava Lorenza Bridi si è scontrato con un camion per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato alla giovane traumi estremamente seri. I soccorsi sono intervenuti in tempi rapidi e la ragazza è stata trasferita in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento, dove è rimasta ricoverata per ore.

Leggi anche Incidente in scooter a Cagliari, muore a 16 anni Asia Loddo

Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita. Lorenza Bridi è morta dopo una lunga agonia, lasciando sconvolti familiari, amici e l’intera comunità scolastica.

La ragazza frequentava il Liceo Montanari di Verona ed era conosciuta per il suo impegno nello studio e per la passione sportiva. Da anni praticava pallavolo, disciplina nella quale aveva militato con continuità nella società Volley 88.

Il mondo dello sport locale e quello scolastico hanno espresso profondo cordoglio, ricordandola come una giovane solare e determinata. Le indagini sull’incidente sono state affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.