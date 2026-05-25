Sub morti alle Maldive, partite le autopsie sui cinque corpi recuperati nell'atollo di Vaavu

Cinque sub morti alle Maldive, iniziate le autopsie sui corpi recuperati nelle grotte di Vaavu.

Sono cominciati oggi gli esami autoptici sui corpi dei cinque subacquei deceduti alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Hekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. I corpi erano stati recuperati nei giorni scorsi dal team finlandese di Dan Europe specializzato nelle operazioni di soccorso subacqueo.

Gli accertamenti sono affidati al medico legale Luca Tajana dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia. Nella giornata odierna sono state eseguite le autopsie su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, mentre domani toccherà a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e a Muriel Oddenino. Per completare le analisi e depositare i risultati, il consulente si è riservato novanta giorni.

Alle operazioni partecipano anche i consulenti incaricati dai familiari delle vittime. Per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal è presente la medico legale Enrica Valdi, nominata dagli avvocati Giuseppe Pugliese e Alessandro Albert, che assistono Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia.

Gli investigatori stanno portando avanti anche le verifiche tecniche sulle attrezzature recuperate dopo la tragedia. Sotto esame ci sono computer subacquei, bombole, videocamere GoPro e altri strumenti utilizzati durante l’escursione nella grotta sommersa. Tra le ipotesi considerate ci sono la presenza di forti correnti all’interno della cavità e una possibile perdita di orientamento provocata dalla sabbia sollevata dal fondale.

Nel frattempo l’Università di Genova ha chiarito quanto accaduto ai profili online di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, non più visibili nella rubrica dell’ateneo. Accedendo alle pagine compare infatti la dicitura “Persona non trovata” accompagnata dalla frase “La persona che stai cercando non collabora più con l’Università”.

In una nota ufficiale, l’ateneo ha spiegato che la scomparsa dei profili non dipende da una cancellazione volontaria ma da una procedura automatica del sistema informatico, attivata dopo la registrazione del decesso. L’università ha precisato che non è stata effettuata alcuna modifica o rimozione dei contenuti relativi all’attività professionale e scientifica delle due studiose.

Secondo quanto comunicato da Unige, curricula, pubblicazioni e contributi scientifici di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino restano comunque consultabili attraverso archivi e banche dati dedicate alla ricerca.