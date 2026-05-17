Sub italiani morti alle Maldive, squadra finlandese al lavoro per recuperare i corpi nell'atollo di Vaavu

Cinque sub italiani sono morti nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu alle Maldive dopo un’immersione ad Alimathà. A Malpensa sono intanto rientrati i 20 connazionali che erano sullo yacht Duke of York.

I venti italiani che viaggiavano sullo yacht Duke of York insieme ai cinque sub dispersi sono tornati in Italia nella serata di ieri. Il gruppo è atterrato all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20 con un volo partito da Malé e transitato da Dubai.

Nelle stesse ore alle Maldive è arrivato il team internazionale incaricato delle operazioni di recupero dei corpi rimasti intrappolati nelle grotte sottomarine dell’atollo di Vaavu. La missione è coordinata da DAN Europe e coinvolge i soccorritori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, specialisti in immersioni profonde e speleosubacquee.

Le autorità locali prevedono una nuova immersione nella mattinata, condizioni meteo permettendo. I tecnici stanno preparando l’intervento dopo il fallito tentativo di raggiungere la cavità sommersa costato la vita anche al sub militare maldiviano Mohamed Mahudhee.

Secondo quanto riferito dal portavoce del governo delle Maldive Mohamed Hussain Shareef, il corpo di Gianluca Benedetti è stato individuato vicino all’ingresso della grotta esplorata dal gruppo. Gli altri quattro sub italiani dispersi, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, sarebbero ancora all’interno del sistema di cunicoli sommersi.

Il governo maldiviano ha spiegato che il team arrivato dall’Europa è stato indicato dalle autorità italiane grazie all’esperienza maturata in missioni di recupero in grotte e immersioni ad alta profondità in diversi Paesi del mondo.