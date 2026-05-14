Immersione alle Maldive, cinque italiani morti nell'atollo di Vaavu
Cinque italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, dopo il tentativo di esplorare grotte a circa 50 metri di profondità.
Cinque italiani hanno perso la vita alle Maldive durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Farnesina, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il gruppo tentava di esplorare alcune grotte a circa 50 metri di profondità.
Le autorità delle Maldive stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire che cosa sia successo durante la discesa e quali fattori abbiano portato alla tragedia. Al momento non risultano completati gli accertamenti ufficiali.
La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso dalla prima segnalazione. La sede diplomatica sta contattando i familiari delle vittime per fornire assistenza consolare e supporto nelle procedure necessarie.
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