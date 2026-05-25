Lazio, accordo con Gattuso dopo l'addio di Sarri: contratto fino al 2028

Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio dopo l’addio di Sarri diretto verso l’Atalanta. Accordo biennale già definito con Lotito, firme attese nelle prossime ore dopo settimane di contatti.

La Lazio ha scelto il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Dopo la separazione ormai imminente con Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta, il club biancoceleste ha raggiunto l’intesa con Gennaro Gattuso per un contratto di due anni. Le firme sono attese a breve, ma l’accordo tra le parti è già stato definito.

La decisione è maturata subito dopo la chiusura del campionato, concluso con il successo all’Olimpico contro il Pisa. Claudio Lotito si è mosso rapidamente per individuare il successore di Sarri, avviando i contatti con diversi allenatori prima di puntare con decisione su Gattuso.

L’ex tecnico di Napoli e Valencia era stato già vicino alla panchina biancoceleste in passato. Il presidente della Lazio lo aveva preso in considerazione già nel 2019 come possibile erede di Simone Inzaghi, mentre un nuovo sondaggio era arrivato anche la scorsa estate dopo l’uscita di scena di Baroni.

Gattuso ha superato la concorrenza di allenatori come Tedesco, Palladino e Grosso. La società ha scelto di affidarsi alla sua esperienza dopo stagioni chiuse con risultati inferiori alle aspettative, tra due settimi posti e un nono posto in campionato.

Prima dell’annuncio ufficiale resta da definire soltanto la risoluzione del contratto di Sarri. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il tecnico e la dirigenza, ma manca ancora l’incontro conclusivo che sancirà la fine della sua seconda esperienza sulla panchina laziale.

Per Gattuso si prepara così una nuova avventura in Serie A. Nato il 9 gennaio, la stessa data della fondazione della Lazio, l’allenatore calabrese ha già guidato in Italia Palermo, Pisa e Napoli. A giugno inizierà il lavoro a Formello con l’obiettivo di rilanciare il progetto biancoceleste.