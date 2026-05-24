Lazio, Sarri non esclude l'addio dopo il Pisa e attacca il club sul mercato

Sarri apre all’addio alla Lazio dopo il successo sul Pisa e accusa il club di non averlo coinvolto nelle decisioni più importanti. Il tecnico parla di una stagione difficile e lascia dubbi sul suo futuro in biancoceleste.

Maurizio Sarri lascia aperta ogni possibilità sul proprio futuro alla Lazio. Dopo la vittoria contro il Pisa nell’ultima gara di campionato, l’allenatore biancoceleste ha ammesso di non sapere se continuerà la sua esperienza sulla panchina romana, pur ricordando di avere ancora un contratto con il club.

Il tecnico ha spiegato che nelle prossime settimane verranno fatte valutazioni insieme alla società. Sarri ha anche raccontato il proprio malcontento per alcune scelte prese durante la stagione, sostenendo di essersi sentito poco coinvolto nelle decisioni considerate decisive.

L’allenatore toscano ha definito quella appena conclusa come la stagione più complicata della sua carriera in Serie A. Un’annata che, secondo Sarri, gli ha lasciato insegnamenti importanti ma che avrebbe preferito affrontare in una fase diversa della propria vita professionale.

Nel suo sfogo post partita, Sarri ha ribadito che il confronto con la dirigenza c’è stato soltanto su aspetti marginali. Sui temi centrali, invece, il tecnico sostiene di non aver avuto il dialogo che si aspettava. Ha inoltre dichiarato che alcune operazioni non erano condivise e che non gli sarebbero mai state spiegate fino in fondo.

Le parole dell’allenatore alimentano così le incertezze attorno al futuro della panchina biancoceleste. La società e Sarri si incontreranno nei prossimi giorni per capire se proseguire insieme oppure interrompere il rapporto dopo una stagione segnata da tensioni interne e risultati altalenanti.