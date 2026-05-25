Lazio, Lotito pensa a Gattuso per il dopo Sarri mentre cresce l'ipotesi Atalanta

Home / Social News / Lazio, Lotito pensa a Gattuso per il dopo Sarri mentre cresce l'ipotesi Atalanta

Sarri è vicino all’addio alla Lazio dopo il successo col Pisa e Lotito ha già avviato i primi contatti con Gattuso. L’ex commissario tecnico azzurro piace per carattere ed esperienza, mentre resta aperta la trattativa per la separazione dal tecnico toscano.

Lazio, Lotito pensa a Gattuso per il dopo Sarri mentre cresce l'ipotesi Atalanta

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

La vittoria contro il Pisa all’Olimpico potrebbe aver segnato l’ultima partita di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il rapporto tra il tecnico toscano e il club biancoceleste sembra ormai vicino alla conclusione, con l’Atalanta pronta a inserirsi in maniera concreta per affidargli la guida tecnica nella prossima stagione. Claudio Lotito si è già mosso per individuare il possibile sostituto. Nelle ultime ore sono stati avviati contatti con Gennaro Gattuso, considerato al momento il profilo preferito dal presidente laziale. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è fermo dopo l’ultima esperienza in azzurro e avrebbe manifestato disponibilità ad ascoltare il progetto biancoceleste. Il nome di Gattuso convince soprattutto per personalità, capacità di gestione del gruppo e voglia di tornare subito in panchina. La Lazio attende ora di chiarire definitivamente la posizione di Sarri, legato ancora da un contratto valido fino al 2027. Un incontro tra le parti potrebbe arrivare nei prossimi giorni per definire l’uscita del tecnico. Restano sullo sfondo anche altre soluzioni valutate dalla società. Tra i candidati monitorati figurano Palladino, Pisacane e Conceicao, ma al momento la pista che porta a Gattuso appare quella più concreta per il futuro della panchina biancoceleste.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lazio, Sarri non esclude l'addio dopo il Pisa e attacca il club sul mercato Sarri apre all’addio alla Lazio dopo il successo sul Pisa e accusa il club di non averlo coinvolto nelle decisioni più importanti.

Lazio, contestazione contro Lotito dopo il pari con la Fiorentina: tensione in Monte Mario La serata dell’Olimpico si è chiusa tra fischi e nervi tesi: dopo il pareggio con la Fiorentina, la protesta dei tifosi biancocelesti ha preso di mira ancora una volta la società, con momenti di forte tensione in tribuna.