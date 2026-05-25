Bimba uccisa dai pitbull del padre a Cincinnati, condannato per omicidio colposo

La piccola Kingsley Wright è morta a Cincinnati dopo l’attacco dei pitbull del padre lasciati nella stanza con lei. L’uomo è stato condannato per omicidio colposo e maltrattamenti dopo la tragedia avvenuta nel dicembre 2024.

Warren Houston dovrà scontare una pena compresa tra cinque e sette anni e mezzo di carcere per la morte della figlia Kingsley Wright, la bambina di tre anni aggredita dai suoi cani nell’appartamento di famiglia a Cincinnati, nello Stato dell’Ohio. La sentenza è stata pronunciata il 22 maggio, quando il giudice ha riconosciuto l’uomo colpevole di omicidio colposo e maltrattamento di minori.

La tragedia risale alla notte del 27 dicembre 2024. Secondo quanto emerso durante il processo, Houston e la compagna stavano dormendo mentre due pitbull attaccavano la bambina per diversi minuti. Una telecamera di sicurezza con rilevatore di movimento installata nell’abitazione ha registrato le urla della piccola durante l’aggressione. Nel filmato, mostrato in aula, si sente Kingsley piangere e chiedere ai cani di fermarsi.

Dopo circa mezz’ora il silenzio. I soccorsi non hanno potuto fare nulla. La bambina è morta per le profonde ferite riportate al collo e per la massiccia perdita di sangue.

Durante il procedimento è emerso che gli animali venivano custoditi in una gabbia con il chiavistello danneggiato. Il tribunale ha inoltre accertato che Houston era già a conoscenza della pericolosità di almeno uno dei due pitbull. Nonostante questo, aveva lasciato la figlia a dormire nella stessa stanza.

Il giudice Virginia Tallent ha parlato apertamente di un rischio noto e ignorato. Rivolgendosi all’imputato, ha spiegato che le condizioni di pericolo erano presenti da tempo e che nulla era stato fatto per proteggere la bambina. Per il tribunale non si è trattato di una semplice distrazione, ma di una situazione di grave negligenza protratta nel tempo.

Oltre alla pena detentiva, Houston dovrà affrontare anche un periodo di libertà vigilata compreso tra due e cinque anni. La difesa ha definito l’accaduto una tragica fatalità.

Nel corso dell’udienza è stata letta anche la dichiarazione della madre della piccola, Gina Smith, affidata all’assistente procuratrice Elyse Deters. La donna ha raccontato di vivere ogni giorno come un nuovo incubo dopo la perdita della figlia, accusando Houston di aver ignorato completamente la sicurezza della bambina.

Nella commemorazione funebre, Kingsley viene ricordata come una bambina allegra e piena di energia, appassionata di musica e ballo. La famiglia l’ha descritta come una presenza luminosa, sempre pronta a sorridere e a portare gioia a chi le stava vicino.