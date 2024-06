Padova - bimba annegata in canale scolo: indagato per omicidio colposo il padre

Malgrado l'immediato intervento dei presenti e del personale medico del 118, la bambina, trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, è deceduta poco dopo.

Attualità - La procura di Padova ha indagato per omicidio colposo il papà della bambina di 3 anni morta domenica scorsa, dopo essere caduta in un canale di scolo a Ponte San Nicolò (Padova). È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo della bambina per capire se possa essere stata vittima di un malore. La bimba, che era in compagnia del padre, un 39enne camerunense, e altri suoi connazionali per un pic-nic, si è allontanata sfuggendo alla vigilanza dei familiari e del gruppo di amici. Poco dopo è stata rinvenuta esanime in un vicino canale di scolo. Malgrado l'immediato intervento dei presenti e del personale medico del 118, la bambina, trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, è deceduta poco dopo.