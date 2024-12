Tragedia del Natisone: indagati tre vigili del fuoco e un operatore del 112 per omicidio colposo

La Procura di Udine ha compiuto una svolta significativa nell'inchiesta sulla tragedia del fiume Natisone, in cui il 31 maggio scorso persero la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, travolti dall'improvviso innalzamento delle acque. Sono stati iscritti nel registro degli indagati tre vigili del fuoco e un operatore della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (112), con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il primo interrogatorio di garanzia è previsto per mercoledì presso la Procura di Udine.

Le indagini si concentrano sulle tempistiche e modalità di gestione dei soccorsi da parte degli indagati, che al momento dell'incidente erano in servizio nelle rispettive centrali operative. L'obiettivo è determinare se eventuali negligenze o ritardi possano aver contribuito al tragico esito dell'evento. È importante sottolineare che nessuno dei vigili del fuoco intervenuti direttamente sul fiume per tentare il salvataggio dei tre giovani risulta indagato.

La vicenda ha suscitato ampio dibattito sull'efficacia dei soccorsi e sulla gestione delle emergenze. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sulle quattro chiamate effettuate da Patrizia Cormos al 112 e sui tempi di risposta dei soccorritori. Secondo le ricostruzioni, la prima chiamata è avvenuta alle 13:29, ma l'elicottero dei vigili del fuoco è decollato da Venezia solo alle 14:03, arrivando sul posto alle 14:28, quando ormai i tre giovani erano già stati travolti dalla piena .

Tragedia Natisone - individuato il corpo di Cristian - Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale che si può quantificare grossolanamente in mezz'ora.Da una situazione di apparente tranquillità, quel tumultuoso scorrere del fiume Natisone li ha travolti Attualità - E' stato individuato dai vigili del fuoco, ma non ancora recuperato, un corpo nel fiume Natisone, presumibilmente l'ultimo ragazzo disperso nella tragedia nella quale sono morte anche due ragazze travolte dalle acque.