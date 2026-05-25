Giorgia Palmas festeggia il diploma di Sofia, la dedica emozionata e il messaggio di Filippo Magnini

Giorgia Palmas celebra il diploma della figlia Sofia nata dalla relazione con Davide Bombardini. La showgirl ha condiviso sui social foto e parole cariche di emozione, mentre Filippo Magnini le ha dedicato un messaggio affettuoso.

Giornata speciale per Giorgia Palmas, che ha festeggiato il diploma della figlia Sofia con una lunga dedica pubblicata sui social. La ragazza, nata dalla relazione dell’ex velina con l’ex calciatore Davide Bombardini, ha concluso il percorso scolastico a 18 anni circondata dall’affetto della sua famiglia.

Attraverso alcune immagini condivise su Instagram, Palmas ha raccontato le emozioni vissute durante la cerimonia. La conduttrice ha ricordato gli anni trascorsi accanto alla figlia, dai primi giorni di scuola fino al momento della consegna del diploma, descrivendo ricordi, paure, attese e soddisfazioni che hanno accompagnato questo percorso.

Nel messaggio rivolto a Sofia, Giorgia Palmas ha parlato del legame costruito nel tempo e della felicità per aver accompagnato la figlia fino a questo traguardo. Poi l’augurio per il futuro, invitandola a vivere nuove esperienze, inseguire i propri sogni e affrontare con coraggio la nuova fase della sua vita.

Tra i commenti al post è comparso anche quello di Filippo Magnini, marito della showgirl dal 2021. L’ex campione di nuoto ha scritto poche parole dedicate a Sofia, esprimendo orgoglio e affetto per il risultato raggiunto.

Il rapporto tra Magnini e Sofia è sempre stato molto stretto. In passato la ragazza aveva raccontato pubblicamente la serenità vissuta nella famiglia allargata, parlando del carattere premuroso dell’ex nuotatore e del clima di grande unione presente in casa.

La storia tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è iniziata nel 2018. Un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio, mentre nel 2020 è nata la loro figlia Mia. Dopo il rinvio delle nozze a causa della pandemia, la coppia si è sposata civilmente nel 2021 e successivamente con rito religioso nel 2022.