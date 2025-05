Musetti domina all'esordio al Roland Garros 2025: Hanfmann eliminato in tre set

Lorenzo Musetti esordisce con successo al Roland Garros 2025, superando il tedesco Yannick Hanfmann in un match dominato che si è concluso con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Dopo un primo set lottato, il tennista italiano ha mostrato tutta la sua classe, chiudendo la partita con un impressionante finale in tre set.

Lorenzo Musetti inizia con il piede giusto il suo cammino al Roland Garros 2025. Nella giornata di domenica 25 maggio, il tennista italiano ha superato in tre set il tedesco Yannick Hanfmann, chiudendo il match con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0.

Un primo set combattuto, poi il dominio

L’inizio non è stato semplice per Musetti, che ha impiegato tempo per adattarsi alle condizioni del campo centrale Philippe-Chatrier. Il vento ha disturbato il ritmo del tennista azzurro, consentendo a Hanfmann di restare in partita nel primo set. Nonostante le difficoltà, Lorenzo ha chiuso il parziale 7-5, portandosi in vantaggio.

Dal secondo set in poi, il controllo del gioco è passato saldamente nelle mani dell’italiano. Musetti ha trovato fluidità nei colpi, ha accelerato il ritmo e ha messo in mostra tutta la sua qualità, dominando il secondo set per 6-2. Nel terzo ha letteralmente travolto l’avversario, lasciandogli zero game e sigillando l’accesso al secondo turno con un netto 6-0.

Al prossimo turno, il carrarino affronterà il vincente della sfida tra il francese Valentin Royer e il colombiano Daniel Elahi Galan.