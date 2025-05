Roland Garros 2025, Sonego fuori al primo turno: Shelton vince in cinque set

Lorenzo Sonego saluta subito il Roland Garros 2025 dopo una battaglia di oltre tre ore e mezza. Il tennista italiano è stato eliminato al primo turno del tabellone maschile dallo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13 del torneo.

Ben Shelton si impone al quinto set dopo 3 ore e 31 minuti

Il match è stato molto combattuto e si è risolto solo al quinto set. Shelton ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3 in 3 ore e 31 minuti. Dopo aver perso il secondo e il terzo parziale, l’americano ha alzato il ritmo e si è imposto con decisione nei due set conclusivi.

Per Sonego si tratta di un’uscita di scena amara, arrivata dopo una prestazione generosa ma non sufficiente contro un avversario solido e potente. Il torinese non è riuscito a mantenere la continuità nei momenti chiave della sfida.

Ben Shelton accede così al secondo turno del Roland Garros, proseguendo la sua corsa nello Slam parigino, mentre l’Italia perde uno dei suoi rappresentanti più attesi già all’esordio.