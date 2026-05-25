Milan fuori dalla Champions, Allegri verso l'addio e rivoluzione ai vertici del club

Il Milan cambia dopo il mancato accesso alla Champions League. La sconfitta contro il Cagliari ha aperto una crisi interna che coinvolge allenatore e dirigenza, mentre la proprietà prepara scelte drastiche per il futuro del club.

Il finale di stagione ha lasciato il Milan fuori dalla prossima Champions League e ha acceso le tensioni all’interno della società rossonera. Il quinto posto in campionato, maturato dopo il ko casalingo contro il Cagliari già salvo, ha cambiato gli equilibri a Milanello e spinto la proprietà a valutare un profondo riassetto.

La posizione di Massimiliano Allegri appare sempre più fragile. Dopo settimane complicate e risultati al di sotto delle aspettative, l’allenatore potrebbe lasciare la panchina già nelle prossime settimane. Il mancato ingresso nella massima competizione europea pesa sul bilancio sportivo ed economico della stagione e il club starebbe valutando un nuovo progetto tecnico.

La possibile svolta non riguarderebbe soltanto la guida della squadra. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, anche l’assetto dirigenziale sarebbe destinato a cambiare. In uscita potrebbero esserci il direttore sportivo Igli Tare, arrivato soltanto la scorsa estate, e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, finito spesso nel mirino della tifoseria durante l’annata.

Nella riorganizzazione interna sarebbe coinvolto anche Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting. La proprietà starebbe studiando una nuova struttura per rilanciare il club dopo una stagione chiusa senza i traguardi fissati a inizio anno.

Non sembra invece in discussione il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese potrebbe anzi assumere maggiore peso nelle decisioni sportive del Milan. A lui verrebbe affidata la scelta del nuovo direttore sportivo insieme al consigliere Massimo Calvelli, figura destinata ad avere un ruolo centrale nella ricostruzione rossonera.