Superlega verso fallimento : Via 7 club, forse anche Milan

Le, annunciate domenica sera, si sono già dimezzate dopo la forte pressione del mondo dello sport e della politica. Dopo la defezione del, anche gli altri 5 club inglesi, impegnati nella, si sono ritirati in serata dopo la convocazione urgente.hanno deciso di lasciare l'iniziativa.

"Il progetto Superlega al momento non è più considerato di interesse per l'Inter", ha detto il club al termine dell'incontro. Caduto il primo muro italiano: l'Inter saluta la Super League. Nella notte, l'Ansa ha rilasciato parole riconducibili al club di Suning: "Il progetto della Super League non è più considerato di interesse dall'Inter al momento". E quindi ci sono sempre meno squadre partecipanti.

Due italiani a questo punto. Silenzioso, anche se il Milan sembrerebbe disposto a scivolare via. Atletico Madrid e Barcellona esitano. Via tutti gli inglesi. Il domino è iniziato con un pomeriggio torrido quando la Superlega ha iniziato a sfaldarsi e ha continuato in una serata luminosa. Il progetto presentato a mezzanotte di due giorni fa sarebbe già giunto al termine, con la decisione di rimuovere 7 dei 12 club fondatori. E alle 2 del mattino è arrivata anche una nota ufficiale della Super League, che tiene viva l'intenzione di realizzare un progetto al quale però ormai mancano quasi tutte le basi.

