Belen Rodriguez verso la conduzione dell'Isola dei Famosi

Belen Rodriguez potrebbe condurre L’Isola dei Famosi dopo indiscrezioni su una scelta Mediaset legata ai continui cambi al timone. Il nome della showgirl argentina torna centrale a distanza di anni dalla sua partecipazione.

Belen Rodriguez potrebbe tornare protagonista de L’Isola dei Famosi, ma questa volta in un ruolo completamente diverso. Secondo voci sempre più insistenti, l’emittente starebbe valutando il suo nome per guidare la prossima edizione del reality, prevista nei mesi estivi su Canale 5.

L’ipotesi arriva dopo una serie di cambi alla conduzione che, nelle ultime stagioni, hanno visto alternarsi diversi volti noti. Attualmente il programma è affidato a Veronica Gentili, ma la produzione starebbe considerando nuove soluzioni per rilanciare il format.

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Per Belen si tratterebbe di un ritorno simbolico. La sua prima apparizione nel reality risale al 2008, quando partecipò come concorrente conquistando il pubblico italiano. Quell’edizione registrò ascolti molto alti e contribuì a trasformarla in un volto televisivo di primo piano.

Negli anni successivi, il legame tra la famiglia Rodriguez e il programma non si è mai interrotto. Cecilia ha preso parte al reality nel 2015, mentre Jeremias è stato concorrente nel 2019 e nel 2022 insieme al padre Gustavo. Anche Stefano De Martino, all’epoca marito di Belen, ha avuto un ruolo nel programma come inviato nel 2018.

L’indiscrezione sulla possibile conduzione è stata rilanciata dal giornalista Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch, dove si parla di una candidatura concreta al vaglio di Mediaset. Il progetto prevederebbe un’edizione con puntate registrate, segnando un’ulteriore svolta per il reality.