Belen Rodriguez verso l'Isola dei Famosi, Mediaset valuta una co-conduzione per il reality

Belen Rodriguez torna in prima serata su Canale 5 con l’Isola dei Famosi, ma Mediaset valuta una conduzione a due. Il reality cambierà formula e sarà registrato nelle Filippine, con debutto previsto a settembre.

Belen Rodriguez è sempre più vicina al ritorno nel prime time di Canale 5. Il suo nome resta l’unico preso in considerazione dai vertici Mediaset per guidare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche se l’accordo definitivo non è ancora stato chiuso.

Le trattative sarebbero entrate nella fase decisiva perché la produzione ha già avviato l’organizzazione del programma. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, le registrazioni dovrebbero partire il 5 giugno, mentre la messa in onda resterebbe fissata per metà settembre salvo modifiche di palinsesto.

A rallentare la firma non ci sarebbero dubbi sulla presenza scenica della conduttrice argentina, ma un progetto più ampio pensato per rilanciare il reality. Mediaset starebbe infatti lavorando all’idea di una co-conduzione, con un partner ancora top secret pronto ad affiancare Belen in un’edizione considerata particolarmente delicata.

Il programma, infatti, subirà un cambiamento radicale rispetto al passato. L’Isola dei Famosi lascerà l’Honduras per trasferirsi nelle Filippine e abbandonerà la diretta televisiva. La nuova formula sarà interamente registrata, con un montaggio più rapido e orientato al racconto delle prove di sopravvivenza, della fame e delle tensioni tra i concorrenti.

La scelta di eliminare le lunghe dirette punta a dare al reality un ritmo più cinematografico e a ridurre i momenti morti che hanno caratterizzato le ultime stagioni. In questo nuovo assetto, la presenza di due conduttori viene considerata utile per sostenere una narrazione più dinamica.

Il nome di Belen era già emerso nei mesi scorsi tra le indiscrezioni legate al programma. Ora, con il calendario che stringe e il cast dei naufraghi ancora da definire, Mediaset dovrà decidere rapidamente se affidare il reality solo alla showgirl argentina oppure puntare su una coppia inedita alla conduzione.