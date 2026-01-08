Lazio, contestazione contro Lotito dopo il pari con la Fiorentina: tensione in Monte Mario

La serata dell’Olimpico si è chiusa tra fischi e nervi tesi: dopo il pareggio con la Fiorentina, la protesta dei tifosi biancocelesti ha preso di mira ancora una volta la società, con momenti di forte tensione in tribuna.

Il clima intorno allasi è fatto incandescente al termine della sfida casalinga contro la , valida per la 19ª giornata di. Il risultato di parità ha lasciato l’amaro in bocca a una tifoseria già provata da mesi complicati, segnati da scelte societarie contestate e da un mercato che ha alimentato malumori crescenti.

Le critiche non nascono solo dal campo. Il blocco delle operazioni estive e le cessioni di peso avvenute all’inizio della finestra invernale hanno rafforzato il distacco tra una parte del pubblico e la dirigenza. In questo contesto, il nome più bersagliato resta quello del presidente , finito nuovamente al centro della protesta.

Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro , le lamentele per alcune decisioni giudicate discutibili hanno fatto da detonatore. Dalla tribuna Monte Mario sono partiti cori e frasi durissime, con richieste esplicite di lasciare la guida del club e di cedere la società.

La situazione è rapidamente degenerata in un confronto acceso. Lotito ha reagito alle contestazioni rispondendo ai tifosi e gesticolando, prima che l’intervento della sicurezza evitasse conseguenze peggiori. Il presidente è stato allontanato dalla zona tra momenti di forte tensione.

Una scena che fotografa un rapporto logoro, mentre sullo sfondo resta anche la pressione sportiva che accompagna la squadra allenata da , chiamata a ritrovare equilibrio in un contesto sempre più difficile anche fuori dal campo.