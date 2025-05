Sinner, risate a Parigi: Jannik scoppia a ridere sul tapis roulant prima del debutto al Roland Garros

Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al Roland Garros 2025, dove affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno. Il campione altoatesino, reduce dalla finale degli Internazionali d’Italia, arriva a Parigi con entusiasmo e leggerezza, dopo aver trionfato agli Australian Open lo scorso gennaio.

Allenamenti intensi ma anche momenti di leggerezza

Nel giorno precedente all’inizio del secondo Slam stagionale, Sinner ha alternato gli allenamenti sul campo a sessioni in palestra, dove ha trovato anche il tempo per scherzare con il suo staff. Durante una corsa sul tapis roulant, Jannik è scoppiato a ridere per la difficoltà nel coordinare i movimenti tra occhi e braccia, mentre cercava di battere le mani a tempo di musica. La scena, immortalata dai canali ufficiali del Roland Garros, ha mostrato un Sinner sorridente e rilassato, piegato in due dalle risate tra l'allegria generale.

Il momento ha fatto rapidamente il giro del web, segnalando un clima disteso attorno al numero uno del mondo, che si prepara al debutto parigino con una nuova serenità. Dopo la sospensione per tre mesi legata al caso Clostebol, chiuso definitivamente prima del Masters 1000 di Roma, Sinner appare finalmente libero da pressioni, concentrato ma con il sorriso.